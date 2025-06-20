Ermeni Teröristlerin Kurbanı: Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen Anıldı

Avusturya'da Erdoğan Özen Anma Töreni Gerçekleştirildi

Avusturya'nın Viyana şehrindeki Türkiye Büyükelçiliği’nde, 20 Haziran 1984 tarihinde Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ve şehidin eşi Monika Özen katıldı.

41 Yıl Sonra Unutulmadı

Büyükelçi Dönmez, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 41 yıl önce şehit edilen Özen’i anmak üzere bir araya geldiklerini belirtti. 1970 ve 80’li yıllarda Türk diplomatların ve yakınlarının, Ermeni terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini vurgulayan Dönmez, bu dönemde fedakarca görev yapan diplomatların yalnızca kimliklerinden dolayı teröristlerin saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

Diğer Şehit Diplomatlar da Unutulmadı

Dönmez, ayrıca Viyana’da şehit edilen diğer diplomatları da anarak, Büyükelçi Daniş Tunalıgil’in 1975 yılında makam odasında hain bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini, BM Viyana Ofisi’nde görevli Evner Ergun’un ise 1984 yılında, Erdoğan Özen’den birkaç ay sonra aynı kadere uğradığını belirtti.

Kahramanlarımızı Unutmayacağız

Büyükelçi Dönmez, "Türk milleti, askeri, emniyet personeli, öğretmeni, sağlık personeli, diplomatı, kadını ve erkeğiyle gerektiğinde vatanı için canını vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Bu vesileyle ülkesi için şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı şükranla anmak istiyorum" dedi ve yıllar geçmesine rağmen, Türk milleti ve Dışişleri camiası olarak şehit diplomatları kaybetmenin kederini derinlemesine hissettiklerini ifade etti.

Törende Dua ve Anma Gesturesi

Törende, şehit diplomatlar için dua edilirken, Büyükelçilik binası girişine, Viyana'da Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatların anısına özel bir şilte çelenk bırakıldı.

Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği’nde Ermeni terör örgütleri tarafından 20 Haziran 1984'te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni yapıldı.

Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği’nde Ermeni terör örgütleri tarafından 20 Haziran 1984'te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni yapıldı.