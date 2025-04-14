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Ermenistan Sınırında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Iğdır'da, 28 yaşındaki İsmail Adir'in kaybolmasının ardından arama çalışmaları hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:22
Ermenistan Sınırında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Ermenistan Sınırında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Iğdır'da, Türkiye-Ermenistan sınırında kaybolan İsmail Adir (28) için arama çalışmaları başlatıldı. Gençten haber alamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in bulunması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kaybolan gencin, sınır hattından geçen Aras Nehri'ne düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu nedenle, arama çalışmalarının büyük bir kısmı nehir ve çevresinde gerçekleştiriliyor.

Dalgıçlar Arama Çalışmalarına Katıldı

Arama çalışmalarına, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıçları da katıldı. AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte köy korucuları da nehir bölgesinde aktif olarak arama yürütmekte.

Ancak, son dönemde meydana gelen yağışlar nedeniyle nehir debisinin yüksek olması, ekiplerin arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Iğdır’da, sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

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