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Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma İşbirliğini Geliştiriyor

Ermenistan ve GKRY, savunma alanında işbirliğini artırma yönünde önemli adımlar attı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:36
Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma İşbirliğini Geliştiriyor

Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma İşbirliğini Geliştiriyor

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.

Önemli Görüşmeler Gerçekleşti

Erivan'da resmi bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Palmas, papikyan ile savunma işbirliği konularını detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Yapılan basın toplantısında, Bakan Papikyan, GKRY ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin sadece dostluktan öte, güçlü bir müttefiklik ilişkisine dönüştüğünü vurguladı.

Güçlü İlişkilerin Temelleri Atılıyor

Papikyan, "Kıbrıs ve Ermenistan sadece iyi dost değil, aynı zamanda doğal müttefiklerdir. Bu ziyaret, dostluk bağlarını güçlü devletlerarası ilişkilere dönüştürme yolunda önemli adımlardan biridir. Savunma alanında işbirliğimiz son yıllarda dinamik bir gelişim gösterse de, daha keşfedilmemiş büyük bir potansiyelin varlığını her iki taraf da kabul etmektedir." ifadelerini kullandı.

Üç Taraflı İşbirliği Önemli

Sağlanan işbirliğinin, Ermenistan-Yunanistan-GKRY üçlü savunma ortaklıkları ile pekiştiğine de değinen Papikyan, Avrupa Birliği ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde GKRY'nin önemli bir destek sağladığını belirtti.

Askeri İşbirliğinin Gelişimi

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, iki ülke arasındaki işbirliğinin, karşılıklı askeri ziyaretler, ortak eğitimler ve savunma alanında yapılacak alımlar gibi unsurları kapsadığını ifade etti.

Geçmiş Görüşmeler ve Anlaşmalar

Aralık 2023'te Yunanistan'ı ziyaret eden Papikyan, iki ülke arasında askeri-teknik işbirliği anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmanın GKRY ile olan ilişkileri de kapsayabileceğine dikkat çekilmişti. Ayrıca, Papikyan, 24 Ağustos 2023'te GKRY Savunma Bakanı Palmas ile savunma işbirliği konularını içeren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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