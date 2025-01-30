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Ermenistan ve Gürcistan Liderleri Bölgesel İşbirliği ve Barış Konularını Görüştü

Ermenistan ve Gürcistan liderleri, ikili ilişkileri güçlendirmek ve bölgedeki barış için önemli adımlar attı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:49
Ermenistan ve Gürcistan Liderleri Bölgesel İşbirliği ve Barış Konularını Görüştü

Ermenistan ve Gürcistan Liderlerinden Önemli Görüşmeler

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Güney Kafkasya'daki ekonomik işbirliği ve barış konularını ele almak üzere Erivan'da bir araya geldi.

Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı

Görüşmenin ardından, iki lider başkanlığında Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonunun 14. toplantısı gerçekleştirildi. Paşinyan, ortak basın toplantısında iki ülke arasında sınırların belirlenmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi vererek, bölgesel işbirliğini güçlendirmek adına önemli mesajlar verdi.

Barışın Güçlendirilmesi İçin Ortak Çabalar

Paşinyan, "Karadeniz elektronik deniz altı kablosunun geliştirilmesinde yer almaya hazırız" diyerek, Azerbaycan ile ilişkilerin normalleşme sürecine vurgu yaptı. Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek için de stratejik adımlar attıklarını belirtti. "Barışı güçlendirmek için her şeyi yapacağımızı teyit ediyoruz," dedi.

Gürcistan Başbakanı'ndan Destek Mesajı

Kobakhidze, iki ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Gürcistan, bölgemizdeki istikrar ve barışın sağlanması için her zaman katkıda bulunmaya hazırdır" şeklinde konuştu. İki lider, ekonomik kalkınma için gerekli olan istikrarın sağlanmasında ortak çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanları Da Bir Araya Geldi

Toplantıda, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik detayları değerlendirdi. Mirzoyan, 2024'te stratejik ortaklık belgesinin imzalanacağını duyurdu ve bu belgenin iki ülke için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.

Azerbaycan ile Ulaştırma Yolları Önerisi

Mirzoyan, Barış Kavşağı projesinin Aze rbeycan ile olan ilişkilerde önemli bir aşama olacağını ve ulaştırma yollarının açılması ile iletişim süreçlerinin kolaylaşacağını ifade etti. Botchorishvili, bölgedeki güvenliğin önemine dikkat çekerek, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşmenin kritik olduğunu vurguladı.

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