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Ersin Tatar'dan Resmi Müzakere Şartları Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'taki 5+1 görüşmelere katılarak resmi müzakerelere geçme şartlarını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 18:17
Ersin Tatar'dan Resmi Müzakere Şartları Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Taraflar arası resmi müzakerelere geçme şartlarımız belli"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin New York kentinde 16-17 Temmuz'da yapılacak Kıbrıs konusundaki gayriresmi genişletilmiş 5+1 görüşmelerine katılacaklarını duyurdu. Tatar, "Taraflar arası resmi müzakerelere geçme şartlarımız belli." şeklinde konuştu.

Tatar ve Colin Stewart Görüşmesi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs ile ilgili güncel meseleler ele alındı.

Diplomatik Zafer: Ortak Zemin Yok

Tatar, basın toplantısında KKTC'nin diyalog ve yapıcı tutumunu sürdüreceğini vurguladı. BM raporlarında "Kıbrıs'ta iki taraf arasında ortak zemin bulunmadığı" ifadesinin diplomatik bir zafer olduğunu belirtti.

Tatar, 16-17 Temmuz tarihleri için New York’ta hazır olunacağını teyit ederken, yaşanan sorunlara da değindi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile bazı sorunlar yaşandığını hatırlatarak haksız tutuklamaların sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Resmi Müzakerelere Geçiş Koşulları

Tatar, BM Genel Sekreteri tarafından atanan Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile istenilen ilerlemelerin sağlanamadığını ifade etti. Ayrıca, taraflar arası resmi müzakerelere geçiş şartlarını belirtti: "Bizim vizyonunu oluşturduğumuz 'egemen eşit, eşit uluslararası statü' siyaseti önemlidir. Eğer 3D olarak formüle ettiğimiz direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas çerçevesinde bir ilerleme sağlanırsa resmi müzakerelere geçilebilir."

Ersin Tatar'ın Azerbaycan Ziyareti

Daha sonra Tatar, Azerbaycan'a giderek Hankendi şehrinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantısına katılacağını bildirdi. KKTC’nin Doğu Akdeniz'deki varlığını ve ekonomik potansiyelini artırmanın önemine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), Birleşmiş Milletler (BM)...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart'ı(sağda) kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleşen kabulde Tatar ve Stewart, Kıbrıs'la ilgili güncel meseleleri görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), Birleşmiş Milletler (BM)...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart'ı(sağda) kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleşen kabulde Tatar ve Stewart, Kıbrıs'la ilgili güncel meseleleri görüştü.

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