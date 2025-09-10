Ersoy: Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan eserler açıldı

Açılış töreni ve restorasyon çalışmaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'te zarar gören ve restorasyonu tamamlanan Balıklı Mescit ve Kütüphanesi, Şirvani Camisi, Gaziantep Kalesi ve Zincirli Bedesten'in açılış törenine katıldı.

Ersoy törende, tarihin en yıkıcı afetlerinden biri yaşandığını hatırlatarak, hasar gören kültürel mirasa sahip çıktıklarını vurguladı. Bakan Ersoy, bu yaklaşımı "Kültürel mirasa sahip çıkmak, aynı zamanda bir toplumun kendi kimliğine ve değerlerine de sahip çıkmasıdır" sözleriyle özetledi.

Hasar tespitinin ardından yürütülen çalışmalara derhal başladıklarını belirten Ersoy, restorasyonları sadece fiziki onarım olarak görmediklerini; bu yapıların inşa edildiği dönemin ruhunu bugüne taşımak ve tarihi-medenî mirası ihya etmek amacıyla restore ettiklerini söyledi. Ersoy, sözlerini "Burada geçmişle hem bugünü hem de geleceği buluşturan eserlerin yeniden hayat buluşuna da şahitlik ediyoruz" diyerek sürdürdü.

Ersoy, ayrıca Türkiye'nin dünyada en fazla kazı çalışması yapan ülke olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu çalışmalar neticesinde bugün dünyanın dört bir yanında tarihi eserleri bulup ülke envanterine kazandıran ülke olmayı başardık. Bu vesileyle Gaziantep kent belleğinde çok önemli yeri olan bu eserlerin ayağa kaldırılmasına dönük yürütülen projelerin her aşamasında büyük bir titizlikle çalışan, sabırla ve aşkla bu eserlere dokunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onların emekleri sayesinde, bu yapılar bugünkü görkemli hallerine kavuştu".

Törenin ardından Ersoy, Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ne geçerek açılış kurdelesini kesti ve müzeyi gezip bilgi aldı.

Programa Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile diğer protokol üyeleri katıldı.