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Erzincan altın madeni kazası için Meclis araştırma komisyonu üyeleri belirlendi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen kazanın ardından oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri, TBMM Genel Kurulu'nda belirlendi. AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan komisyon yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 23:19
Erzincan altın madeni kazası için Meclis araştırma komisyonu üyeleri belirlendi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan kaza sonrası Meclis tarafından oluşturulan Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda komisyonda AK Parti'den 10, CHP'den 5, DEM Parti'den 2, MHP'den 2, İYİ Parti'den 2 ve Saadet Partisi'nden 1 üye yer alacak.

Komisyon yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek ve başkanlık seçimi yapacak. Komisyonda yer alacak isimler şu şekilde:,

altın

AK Parti: Adıyaman'dan Resul Kurt, Antalya'dan Atay Uslu, Bolu'dan Yüksel Coşkunyürek, Denizli'den Şahin Tin, Erzincan'dan Süleyman Karaman, Giresun'dan Ali Temur, İstanbul'dan Oğuz Üçüncü, İstanbul'dan Şengül Karslı, Siirt'ten Mervan Gül, Zonguldak'tan Ahmet Çolakoğlu

CHP: Adana'dan Müzeyyen Şevkin, Ankara'dan Gamze Taşcıer, Erzincan'dan Mustafa Sarıgül, Muğla'dan Cumhur Uzun, Zonguldak'tan Deniz Yavuzyılmaz

DEM Parti: Tunceli'den Ayten Kordu, Bingöl'den Ömer Faruk Hülakü

MHP: Antalya'dan Abdurrahman Başkan, Gümüşhane'den Musa Küçük

İYİ Parti: Çanakkale'den Rıdvan Uz, Manisa'dan Şenol Sunat

Saadet Partisi: Ankara'dan Mesut Doğan

Komisyon üyeleri, Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku'nun alt zemin 1 numaralı toplantı salonunda saat 13:30'da toplanarak başkanlık seçimini gerçekleştirecekler.

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