Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu

İlk inceleme, olayın aile içi trajedi olduğunu gösteriyor

Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir ikametten gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, savcılıktan alınan izin sonrası 716 sokaktaki eve girdi. Yapılan incelemede, ev içinde yatakta Yasin Karakoç (34) ile avluda baba Reşit Karakoç'un cansız bedeni bulundu.

Her iki kişinin de tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. İlk incelemede, babanın oğlunu vurduktan sonra kendi yaşamına son verdiği yönünde bulgulara rastlandığı ifade edildi.

Olay yerinde detaylı inceleme sürdürüyor. Polis ekipleri çevrede delil çalışması yaparken, cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Gelişmeler geldikçe bildirilecektir.

