Erzincan'da Cinayet Hükümlüsü Hızla Yakalandı

Erzincan'da Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Erzincan'da kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, aranan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışmalarda önemli bir başarı elde etti.

Bu bağlamda, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K., gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Yakalanan hükümlü, ardından gerekli işlemler için cezaevine teslim edildi.

Erzincan'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Erzincan'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.