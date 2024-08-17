Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erzincan'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 13:08
Erzincan'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Korkunç Trafik Kazası

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı feci kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi.

Kazanın Detayları

Yerli sürücü Bilal T.’nin yönettiği 34 AJA 267 plakalı SUV tipi araç, Mehmet M.S. (46) yönetimindeki 04 AY 780 plakalı otomobil ile şiddetle çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek olay yerine acil yardım ekiplerini sevk etti.

Olay Yeri ve Müdahale

Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, kaza analizine başladı. Sağlık ekipleri, sürücüler Mehmet M.S. ve Bilal T. ile yolcu Perihan D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan bireyler H.S. (9), H.S. (34), Ş.S. (9) ve S.U.S. (23), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne taşındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı