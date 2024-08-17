Erzincan'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Korkunç Trafik Kazası

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı feci kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi.

Kazanın Detayları

Yerli sürücü Bilal T.’nin yönettiği 34 AJA 267 plakalı SUV tipi araç, Mehmet M.S. (46) yönetimindeki 04 AY 780 plakalı otomobil ile şiddetle çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek olay yerine acil yardım ekiplerini sevk etti.

Olay Yeri ve Müdahale

Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, kaza analizine başladı. Sağlık ekipleri, sürücüler Mehmet M.S. ve Bilal T. ile yolcu Perihan D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan bireyler H.S. (9), H.S. (34), Ş.S. (9) ve S.U.S. (23), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne taşındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.