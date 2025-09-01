Erzincan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 21 Düzensiz Göçmen, 2 Tutuklama

Operasyonun detayları ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, şüphelendikleri iki aracı durdurdu ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. ve H.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.