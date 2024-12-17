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Erzincan'da Heimlich Manevrası ile Nefes Alma Krizi Aşandı

Erzincan'da bir genç, boğazına şeker kaçması sonucu Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:41
Erzincan'da Heimlich Manevrası ile Nefes Alma Krizi Aşandı

Erzincan'da Boğazına Şeker Kaçan Genç Vestasyonla Kurtarıldı

Erzincan'da, Halitpaşa Caddesi üzerindeki bir kuru yemiş dükkanında, boğazına şeker kaçan genç, iş yeri sahibi tarafından yapılan Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Olay, A.Y. isimli bir gencin yediği şekerin boğazına kaçması sonucu meydana geldi. A.Y., zor anlar yaşarken, durumunu ifade etmek için çaba gösterdi. İş yeri sahibi M.A., gencin acı içinde mücadele ettiğini fark ederek hemen müdahalede bulundu.

M.A., Heimlich manevrasını uygulayarak A.Y.’nin boğazındaki şekeri çıkarmayı başardı. Bu sayede genç, yeniden nefes almaya başladı. O anlar, dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu olay, acil durumlarda doğru müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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