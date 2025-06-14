Erzincan'da İtfaiye, Motor Bölümünde Sıkışan Kedi Yavrularını Kurtardı

Erzincan'da İtfaiye, Kedi Yavrularını Kurtardı

Erzincan'da, Arslanlı Mahallesi 221. Sokak'ta park halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan iki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Otomobilin motor bölümünden gelen kedi seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu derhal itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra yaklaşık bir saatlik bir çalışma gerçekleştirdi.

Çabalarının sonucunda iki yavru kedi, sıkıştıkları yerden kurtarılıp güvenli bir şekilde doğaya bırakıldı. Bu olay, hayvan dostu olarak bilinen Erzincan'da yaşanan bir diğer umut verici kurtarma hikayesini oluşturdu.

Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.