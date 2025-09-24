Erzincan'da itfaiye, motor bölümüne giren kedi yavrusunu kurtardı

Erzincan'da park halindeki aracın motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı; yavru, bakım için ekiplerle götürüldü.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:50
Erzincan'da itfaiye, motor bölümüne giren kedi yavrusunu kurtardı

Erzincan'da itfaiye, motor bölümüne giren kedi yavrusunu kurtardı

Olayın Detayları

Erzincan'da bir otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan gelen kedi sesi üzerine ortaya çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, Erzincan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kurtarma ve Sonrası

İhbar üzerine sevk edilen ekipler, aracın motor kısmında sıkışan yavruyu dikkatli ve kontrollü bir çalışma sonucu çıkardı. Kurtarma operasyonu sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri, kurtardıkları kedi yavrusunu bakım ve beslenmesi için yanlarında götürdü.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı
2
Aizanoi'de Zeus Tapınağı'nda Restorasyon İçin Mimari Parçalar Gün Yüzüne Çıkıyor
3
Türkiye, UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi Üyeliklerine Seçildi (2026-2029)
4
Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
5
Akbaşoğlu Eskişehir'de: "Terörsüz Türkiye" Vurgusu ve CHP'ye Sert Eleştiriler
6
Kurtulmuş: Erdoğan'ın BM Konuşmaları Tarihi — TBMM Komisyonu Toplandı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası