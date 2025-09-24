Erzincan'da itfaiye, motor bölümüne giren kedi yavrusunu kurtardı

Olayın Detayları

Erzincan'da bir otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan gelen kedi sesi üzerine ortaya çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, Erzincan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kurtarma ve Sonrası

İhbar üzerine sevk edilen ekipler, aracın motor kısmında sıkışan yavruyu dikkatli ve kontrollü bir çalışma sonucu çıkardı. Kurtarma operasyonu sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri, kurtardıkları kedi yavrusunu bakım ve beslenmesi için yanlarında götürdü.