DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.453.772,13 0,24%

Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli ve 20 Bin Makaron Ele Geçirildi

Erzincan'da düzenlenen operasyonda K.G. ve K.A. gözaltına alındı; adreslerde 20 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:39
Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli ve 20 Bin Makaron Ele Geçirildi

Erzincan'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Adreslerde arama yapıldı, önemli miktarda malzeme ele geçirildi

Ekiplerin K.G. ve K.A. isimli şahısların adreslerinde gerçekleştirdiği aramalarda 20 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

K.G. ve K.A. gözaltına alındı; zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 bin...

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
2
Ağrı'da Deneme Çörek Otu Hasadı: Dekara 100 Kg Verim
3
Erdoğan Şi Cinping ile Görüştü: Şanghay Zirvesi Marjında Kritik Temas
4
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu
5
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor
6
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti
7
Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta