Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli ve 20 Bin Makaron Ele Geçirildi

Erzincan'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Adreslerde arama yapıldı, önemli miktarda malzeme ele geçirildi
Ekiplerin K.G. ve K.A. isimli şahısların adreslerinde gerçekleştirdiği aramalarda 20 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
K.G. ve K.A. gözaltına alındı; zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
