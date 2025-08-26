Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti

Erzincan'da kamyonet devrildi: Sürücü yaşamını yitirdi
Kaza ve müdahale
Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi Salur Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyonet devrildi.
35 EAU 12 plakalı kamyoneti kullanan Zeki T'nin (52) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cenaze işlemleri
Olay yerinde yaşamını yitiren Zeki T'nin cenazesi, Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
