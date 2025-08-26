DOLAR
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti

Erzincan-Sivas kara yolunda Kızıldağ Geçidi Salur Köyü mevkiinde devrilen 35 EAU 12 plakalı kamyonetin sürücüsü Zeki T. (52) hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 01:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 01:41
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi Salur Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyonet devrildi.

35 EAU 12 plakalı kamyoneti kullanan Zeki T'nin (52) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze işlemleri

Olay yerinde yaşamını yitiren Zeki T'nin cenazesi, Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzincan’da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

