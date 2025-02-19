Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da etkili olan kar yağışı, kara yollarında ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ekipler yoğun çalışma sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:45
Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da etkisini gösteren kar yağışı, kara yollarında ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu. Özellikle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde yolda kalan araçlar, kar nedeniyle zorluklar yaşadı.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ulaşımı engellememesi için yoğun bir mesai harcıyor. Ancak bazı yollar üzerinde hasarlı kazalar meydana geldi. Bu kazalardan biri Sakaltutan Geçidi'nde bir yolcu otobüsü ile tırın karıştığı trafik kazası ile gerçekleşti. Kaza nedeniyle kısmen kapanan kara yolu, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.

Karayolları ekipleri, kazaların meydana geldiği yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, temizlik çalışmaları sona erene kadar sürücülerin yol kenarında beklemelerini talep ediyor.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

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