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Erzincan'da Kayısı Üreticileri Çiçek Açan Ağaçlar İçin Nöbette

Erzincan'da kayısı üreticileri, gece sıcaklık sıfırın altına düşünce çiçek açan ağaçlarını korumak için ateş yakarak nöbet tutuyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 11:54
Erzincan'da Kayısı Üreticileri Çiçek Açan Ağaçlar İçin Nöbette

Erzincan'da Kayısı Üreticileri Uyanık Geceler Geçiriyor

Erzincan'da, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi nedeniyle zirai don uyarısı yapıldı. Kentteki bazı kayısı üreticileri, çiçek açan ağaçlarını korumak amacıyla bahçelerinde ateş yakarak sabahlıyor.

Son günlerde etkili olan yağışların ardından sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Bu durum, kayısı ağaçlarının çiçek açmasının ardından üreticileri endişelendirdi. Yaklaşık 4 bin 201 dekar alanda kayısı üretimi yapılan Gümüştarla köyünde üreticiler, ağaçlarını soğuklardan korumak için ateş yakıyor.

Üreticiler Ateşle Koruma Önlemi Alıyor

Üreticilerden Ufuk Camekan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına inmesiyle birlikte ağaçları korumak için dumanla soğuktan etkilenmemelerini sağladıklarını belirtti. Gündüz hazırladıkları yakacakları gece saatlerinde yakarak gece nöbeti tutuyorlar.

Camekan, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Erzincan'da kayısı ağaçlarımızın donmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Gece sıcaklıkların sıfırın altında 4 derece olduğu tahmin ediliyor. Bahçede hazırladığımız odunları yakıyoruz." Ayrıca, ağaçlarının mevsim itibarıyla tam çiçek açtığını vurgulayan Camekan, bu soğuk havaları atlatmak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Erzincan'daki kayısı üreticileri, çiçeklerinin korunması amacıyla soğuk hava ile başa çıkmaya çalıştıklarını belirterek, umudun her zaman var olduğunu dile getirdi.

Erzincan'da bazı kayısı üreticileri, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çiçek...

Erzincan'da bazı kayısı üreticileri, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çiçek açan ağaçları için bahçelerindeki belirli noktalarda ateş yakarak sabahlıyor.

Erzincan'da bazı kayısı üreticileri, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çiçek...

Erzincan'da bazı kayısı üreticileri, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çiçek açan ağaçları için bahçelerindeki belirli noktalarda ateş yakarak sabahlıyor.

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