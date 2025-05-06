Erzincan'da Kurbanlık Denetimleri Başladı

Kurban Bayramı öncesinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nden batı illerine sevk edilen kurbanlık hayvanlar Erzincan'da titizlikle kontrol ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvanların sağlık durumunu ve taşıma belgelerini denetlemek üzere harekete geçti.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere canlı hayvan taşıyan araçları denetledi. Jandarma ve polis ekipleriyle birlikte Erzurum-Erzincan kara yolunda gerçekleştirilen denetimlerde, kurbanlık hayvanları taşıyan kamyonlar durdurularak hayvanların sağlık belgeleri ve kulak küpeleri kontrol edildi.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde belgesiz ya da kaçak hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerini engellemek amacıyla yapılan ortak yol kontrollerinin süreceği bildirildi.

Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesi'nden batıdaki illere sevk edilen kurbanlıklar, Erzincan'da kontrol ediliyor.