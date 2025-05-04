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Erzincan'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Mertcan Ş. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 18:36
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Feci Kaza

Erzincan'da meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Kavakyolu Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı.

Olayın Gelişimi

Y.E. yönetimindeki 61 ACN 838 plakalı hafif ticari araç, 17 yaşındaki Mertcan Ş. kontrolündeki motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, Mertcan Ş.'yi ağır yaralı olarak ambulansa taşıdı. Genç sürücü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci Son

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Mertcan Ş. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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