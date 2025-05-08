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Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da motosikletin refüje çarpması sonrası sürücü Enis Y. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 00:03
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da meydana gelen trajik bir motosiklet kazası, şehirde üzüntü yarattı. 37 yaşındaki Enis Y. idaresindeki 24 ABS 800 plakalı motosiklet, Binali Yıldırım Bulvarı'nda refüje çarptı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Enis Y., ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Enis Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Erzincan'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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