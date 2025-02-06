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Erzincan'da Parti Temsilcilerinden Sahipsiz Köpek İddialarına Ortak Tepki

Erzincan'da AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, sahipsiz köpeklerin öldürüldüğü iddialarına sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle ortak tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:59
Erzincan'da Parti Temsilcilerinden Sahipsiz Köpek İddialarına Ortak Tepki

Erzincan'da Siyasi Partilerden Ortak Basın Toplantısı

Erzincan'da AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, sahipsiz köpeklerin öldürüldüğü iddialarına ilişkin sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntüler üzerine ortak bir tepki gösterdi.

Siyasi Partilerden Ortak Ses

AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı, CHP İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi, MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve İYİ Parti İl Başkanı Ümit Özker, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

Yapılan toplantıda, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine dört parti il başkanı tarafından gerçekleştirilen açıklamalar herkesi derinden etkiledi. Kabadayı, kentin son zamanlarda yaşadığı üzüntü verici olaylar karşısında, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Merhamet ve Adalet Vurgusu

Kabadayı, "Erzincan halkı, tarih boyunca merhametiyle ve insan sevgisiyle tanınmış bir toplumdur. Bu vahim olay hiçbir Erzincanlının tasvip etmeyeceği bir hadisedir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hızla soruşturma başlatılmıştır ve sorumluların tespit edilmesi için tüm süreç titizlikle ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Kabadayı, sosyal medyadan şehir halkına yönelik yapılan küfür ve hakaretlerin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bu şehrin insanları iyiliği, sevgiyi, hayvanlara ve doğaya duyduğu saygıyı her fırsatta göstermiştir. Bu olay karşısında tüm Erzincan tek yürek olup, hukuki mekanizmaları devreye sokmuştur." dedi.

Adalet İçin Ortak Beklenti

Kabadayı, süreçteki beklentilerinin vicdan ve adaletin herkes için ortak değer olarak savunulması olduğunu ifade ederek, Erzincan'a yönelik öfke ve saldırıları kabul etmediklerini belirtti.

Toplantıda diğer partilerin liderleri de söz alarak konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

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