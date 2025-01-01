Erzincan'da Sabaha İhsan, Gazze İçin Yürüdüler

Erzincan'da sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin halkına destek amacıyla duygusal bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Valilik ve İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, "Beklenensin... Üç ayları hep birlikte karşılıyoruz" sloganıyla Terzibaba Camii'nde bir program gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından mevlit okunarak sabah namazı kılındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 7 bin kişilik kahvaltı ikramı sonrası, il protokolünün de katılımıyla Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı. Burada, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, dua etti.

Programa Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.