Erzincan'da Şahin Yavrusu Koruma Altına Alındı

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan şahin yavrusu, Jandarma ekiplerince koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:03
Erzincan'da vatandaşlar tarafından bulunan bir şahin yavrusu, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Çağlayan beldesinde tespit edilen kuş için yapılan ihbar üzerine bölgeye gönderilen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma ekipleri, şahini aldı ve koruma altına aldı.

Ekipler, genel kontrollerinin ardından yavru kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yaralı kuşun bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

