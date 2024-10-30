Erzincan'da Şok Cinayet: Bıçaklanarak Öldürüldü

Erzincan'da Bıçaklı Cinayet

Erzincan'da yaşanan trajik bir olayda, bir kişi evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kent merkezine bağlı Soğukoluk köyünde ikamet eden Ayhan Sarıkaya, komşuları tarafından bahçesinde hareketsiz yatarken keşfedildi.

Olayın Gelişimi

Komşular, durumu derhal jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Sarıkaya’nın sırtında çok sayıda bıçak darbesi olduğunu tespit ederek, hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Ayhan Sarıkaya'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne otopsi için götürüldü. Jandarma, olaya karışan kişilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.