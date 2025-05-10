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Erzincan'da Sosyal Medyada Silah Teşhiri Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da sosyal medya üzerinden silah teşhiri yapan iki şüpheli gözaltına alındı; çeşitli silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:07
Erzincan'da Sosyal Medyada Silah Teşhiri Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Sosyal Medya Skandalı

Erzincan'da, sosyal medya platformları üzerinden silah gösterimi yapan iki şüpheli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Silahlar

Yapılan araştırmalar sonucunda, sosyal medya aracılığıyla bireysel silahlandıkları tespit edilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. F.B. ve T.E.D. isimli şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 3 tüfek, 1 tabanca ve 37 fişek ile tabanca şarjörü ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Bu olay, sosyal medyanın suç unsuru taşımadaki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzincan'da sosyal medya platformlarından silah teşhir yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına...

Erzincan'da sosyal medya platformlarından silah teşhir yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler F.B. ile T.E.D'ye ait ev ve iş yerinde yapılan aramada 3 tüfek, 1 tabanca ve şarjörü ile 37 fişek ele geçirildi.

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