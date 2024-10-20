DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.328.528,06 -0,4%

Erzincan'da Tahta Arabalarla FormuLaz Yarışı Heyecanı

Erzincan'da düzenlenen FormuLaz yarışı, yerel kültürü tanıtma amacıyla gerçekleştirildi ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:00
Erzincan'da Tahta Arabalarla FormuLaz Yarışı Heyecanı

Erzincan’da Tahta Arabalarla Yarış Keyfi

Erzincan'ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" sloganıyla gerçekleştirilen geleneksel FormuLaz yarışı, yerel kültürü ve spor faaliyetlerini tanıtmak amacıyla düzenlendi.

Yarışmanın Detayları

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinden gelen Formulaz Derneği, Erzincan ve Rize Valilikleri ile Erzincan Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 35 yarışmacı yer aldı. Yarış öncesi, tahta arabalar görevliler tarafından kontrolden geçirildi. Yarışlar, 1500 metrelik parkurda beşerli gruplar halinde yapıldı. Geleneksel şekilde "Xaşattule" yöntemiyle başlayan yarışlar, sürücüler için bazı tehlikelerle doluydu; bazı araçların tekerleği kırıldı ve bazıları devrildi.

Katılımcılardan Görüşler

Programda konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bu etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Yerelden ulusala atlama ihtiyacımız var. Dünyamız küçük bir ev haline geldi, bu nedenle yerel güzellikleri tanıtmalıyız," dedi. Ayrıca bu tür etkinliklerin gelecek yıllarda başka illere de yayılabileceği umudunu taşıdıklarını belirtti.

Yarışmacılardan Necati Enes Gül, "Araçlarımız tamamen ahşap ve fren tertibatları, ayağımızdaki kara lastikler. Erzincan gerçekten güzel bir yer," diyerek memnuniyetini dile getirdi. Diğer bir katılımcı Arif Sarı ise, "Buradaki misafirperverlik ve yöresel yemekler çok güzel. Erzincan'ı herkese tavsiye ederim," ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinlikler, hem yerel kültürün aktarımını sağlamakta hem de yerli turizmi desteklemektedir.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı
2
Diyarbakır'da AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
3
Artvin'de 47 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
4
Gazze'deki Acı Bilanço: 786 Bebek Hayatını Kaybetti
5
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Kocaeli'de Konuştu
6
Erzincan'da Tahta Arabalarla FormuLaz Yarışı Heyecanı
7
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek