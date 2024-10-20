Erzincan'da Tahta Arabalarla FormuLaz Yarışı Heyecanı

Erzincan’da Tahta Arabalarla Yarış Keyfi

Erzincan'ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" sloganıyla gerçekleştirilen geleneksel FormuLaz yarışı, yerel kültürü ve spor faaliyetlerini tanıtmak amacıyla düzenlendi.

Yarışmanın Detayları

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinden gelen Formulaz Derneği, Erzincan ve Rize Valilikleri ile Erzincan Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 35 yarışmacı yer aldı. Yarış öncesi, tahta arabalar görevliler tarafından kontrolden geçirildi. Yarışlar, 1500 metrelik parkurda beşerli gruplar halinde yapıldı. Geleneksel şekilde "Xaşattule" yöntemiyle başlayan yarışlar, sürücüler için bazı tehlikelerle doluydu; bazı araçların tekerleği kırıldı ve bazıları devrildi.

Katılımcılardan Görüşler

Programda konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bu etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Yerelden ulusala atlama ihtiyacımız var. Dünyamız küçük bir ev haline geldi, bu nedenle yerel güzellikleri tanıtmalıyız," dedi. Ayrıca bu tür etkinliklerin gelecek yıllarda başka illere de yayılabileceği umudunu taşıdıklarını belirtti.

Yarışmacılardan Necati Enes Gül, "Araçlarımız tamamen ahşap ve fren tertibatları, ayağımızdaki kara lastikler. Erzincan gerçekten güzel bir yer," diyerek memnuniyetini dile getirdi. Diğer bir katılımcı Arif Sarı ise, "Buradaki misafirperverlik ve yöresel yemekler çok güzel. Erzincan'ı herkese tavsiye ederim," ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinlikler, hem yerel kültürün aktarımını sağlamakta hem de yerli turizmi desteklemektedir.