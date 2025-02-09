Erzincan'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da Gözaltılar

Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bu doğrultuda, ekipler, sosyal medya hesaplarından DHKP/C ve TKP/ML terör örgütlerinin propagandasını yaparken tespit ettikleri 4 şüpheliyi belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.