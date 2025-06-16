Erzincan’da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kırklar Caddesi'nde gerçekleşen olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, B.Ç. (27) yönetimindeki 24 ACF 358 plakalı hafif ticari aracın, A.T. (24) idaresindeki 24 ABK 024 plakalı motosiklet ile Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş esnasında çarpması sonucu meydana geldi.

Olayın ardından hızla kaza yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, B.Ç.'nin tedavisini sağlamak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı B.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı gelen bilgiler arasında.

Fakat talihsiz kazada motosiklet sürücüsü A.T. ile motosikletteki yolcu N.Ç. (33) maalesef hayatını kaybetti.

Bu yaşanan olay, yetkililer tarafından derinlemesine soruşturulacakken, sürücülerin dikkatli olması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Erzincan’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.