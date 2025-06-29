Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, kent genelindeki şüpheli faaliyetleri izlemeye aldı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Operasyon sırasında takibe alınan şüphelere yönelik düzenlenen baskında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.A. ve C.A., uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Bu operasyon, Erzincan'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.