Erzincan'da Yangın: Evde Hasar Oluştu

Erzincan'da, Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:23
Erzincan'da Yangın: Evde Hasar Oluştu

Yangın Erzincan'da Korkuttu

Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Yangının kesin nedeni henüz belirlenemese de, ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar olayı fark ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İtfaiye ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

Durumun bildirilmesi üzerine Erzincan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, evde bulunan 2 kişiyi tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.

Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, evde belirgin hasar oluştu. Yangının ardından olay yerine gelen ekipler, detaylı inceleme çalışmalarına başladı.

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