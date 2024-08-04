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Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 40 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:49
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 40 Yaralı

Erzincan'da Feci Kaza

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ciddi bir kaza meydana geldi. Bu trajik olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, Dadaş firmasına ait, Balıkesir-Erzurum seferi yapan 34 TR 386 plakalı otobüsün, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti. Otobüsün sürücüsü Hamdi Ç. (59) hayatını kaybetti.

Acil Müdahale

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere taşındı.

Sonuç

Bu üzücü olay, yol güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerden, kazaların önlenmesi adına gerekli tedbirlerin alınması beklenmektedir.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün kaldırma çalışmaları başladı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün kaldırma çalışmaları başladı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün kaldırma çalışmaları başladı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün kaldırma çalışmaları başladı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün kaldırma çalışmaları başladı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün kaldırma çalışmaları başladı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

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