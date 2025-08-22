DOLAR
41 -0,15%
EURO
48,17 -1,01%
ALTIN
4.446,14 -1,2%
BITCOIN
4.788.202,78 -3,57%

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı: 5 Kişi Yaralandı (1'i Çocuk)

Erzincan'da Sansa Deresi'nde yoldan çıkan Erzurum-Erzincan seferindeki yolcu otobüsünde 1'i çocuk 5 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:00
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı: 5 Kişi Yaralandı (1'i Çocuk)

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı: 5 Kişi Yaralandı (1'i Çocuk)

Kaza Detayları

34 YY 4201 plakalı yolcu otobüsü, şoför A.K. idaresinde Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkisinde savrularak yoldan çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoför C.T. (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Otobüs ve Yolcu Bilgisi

Erzurum'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan otobüste 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Erzincan'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Otomobil Ateşe Verildi
2
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
3
Diyarbakır'da 300 Polisle 'Narko Hançer' Operasyonu
4
Düzce'de Kazara Ateş: Genç Eren Tunçel'in Ölümüyle 1 Kişi Tutuklandı
5
Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın
6
Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı
7
Gizligider: Kuraklık Tehlikesi Çok Ciddi — Nevşehir İçme Suyu Projesiyle 2065'e Güvence

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası