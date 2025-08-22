Erzincan'da Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı: 5 Kişi Yaralandı (1'i Çocuk)
Kaza Detayları
34 YY 4201 plakalı yolcu otobüsü, şoför A.K. idaresinde Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkisinde savrularak yoldan çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ve Müdahale
Kazada otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoför C.T. (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Otobüs ve Yolcu Bilgisi
Erzurum'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan otobüste 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Erzincan'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.