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Erzincan'da Zirai Don Hasar Tespiti Devam Ediyor

Erzincan'da zirai don nedeniyle etkilenen meyve bahçeleri için hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:34
Erzincan'da Zirai Don Hasar Tespiti Devam Ediyor

Erzincan'da Zirai Don Hasar Tespiti Devam Ediyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini incelemek üzere saha çalışması gerçekleştirdi. Kentte, mart ayının başlarında yaşanan zirai don olayının ardından, hasar tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çiftçilerin Zararları Tek Tek Tespit Ediliyor

Bu süreçte, zirai dona karşı sigorta yaptıran çiftçilerin zararları titizlikle kaydediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri ile birlikte arazide detaylı incelemelerde bulunuyor.

Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için gereken adımların atılması, bu incelemelerin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde...

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemede bulundu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde...

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemede bulundu.

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