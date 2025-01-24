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Erzincan'daki Öğrenciler 'Komşum Projesi' ile İhtiyaç Sahiplerine Yiyecek Ulaştırıyor

Erzincan'da 430 üniversite öğrencisi, 'Komşum Projesi' ile fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:26
Erzincan'daki Öğrenciler 'Komşum Projesi' ile İhtiyaç Sahiplerine Yiyecek Ulaştırıyor

Erzincan'da Dayanışma Rüzgarı

Erzincan'da gönüllü 430 üniversite öğrencisi, KYK'ya bağlı yurtların yemekhanesinde fazla gelen yemekleri özenle paketleyerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Öğrenciler, Komşum Projesi ile örnek bir dayanışma sergileyerek israfın önüne geçiyor.

Projenin Amacı ve İçeriği

2018 yılında hayata geçirilen bu projede, kentteki KYK yurtlarının yemekhanesindeki fazla yemekler, Salih Baba Kız Yurdu, Erzincan Kız Yurdu, Pir-i Sami Erkek Yurdu, Kemah Öğrenci Yurdu ve Refahiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Öğrenci Yurdu aracılığıyla ihtiyaç sahibi 45 eve ulaştırılıyor. Her gün özenle paketlenen yemekler, bu ailelerin sofralarını şenlendiriyor.

Mobil Uygulama ile Talep Yönetimi

Salih Baba Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Tülay Turan, projede 430 öğrencinin gönüllü olarak görev aldığını belirtti. Turan, 2023 yılından itibaren uygulamaya aldıkları mobil uygulama ile ailelerin ihtiyaçlarının tespit edildiğini söyledi. "Mobil uygulama üzerinden aileler taleplerini bırakıyor, ihtiyaçlarını bildiriyor. Biz de öğrencilerimiz ile yemekleri onlara ulaştırıyoruz" dedi.

Öğrencilerin Duyguları

Proje kapsamında yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Songül Polat, "En güzel duygu da kapıyı açtıklarında bize bakmış oldukları, bize vermiş oldukları o sıcak ev hissiyatı. Burada ailelerimizden uzaktayız, eve gittiğimizde gerçekten çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. Başka bir 3. sınıf öğrencisi Helin Oral da projeye katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erzincan'da üniversite öğrencileri, örnek dayanışmayla yurtlarda fazla gelen yemekleri ihtiyaç...

Erzincan'da üniversite öğrencileri, örnek dayanışmayla yurtlarda fazla gelen yemekleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşıp, israfın önüne geçiyor. Kentteki gönüllü üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtların yemekhanesindeki fazla yemeklerin israf olmaması için 2018 yılında "Komşum Projesi"ni hayata geçirdi. Salih Baba Kız Yurdu, Erzincan Kız Yurdu, Pir-i Sami Erkek Yurdu, Kemah Öğrenci Yurdu ile Refahiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Öğrenci Yurdu'nda uygulanan proje kapsamında, her gün fazla kalan yemekler özenle paketlenip, ihtiyaç sahibi komşu 45 eve götürülüyor.

Erzincan'da üniversite öğrencileri, örnek dayanışmayla yurtlarda fazla gelen yemekleri ihtiyaç...

Erzincan'da üniversite öğrencileri, örnek dayanışmayla yurtlarda fazla gelen yemekleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşıp, israfın önüne geçiyor. Kentteki gönüllü üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtların yemekhanesindeki fazla yemeklerin israf olmaması için 2018 yılında "Komşum Projesi"ni hayata geçirdi. Salih Baba Kız Yurdu, Erzincan Kız Yurdu, Pir-i Sami Erkek Yurdu, Kemah Öğrenci Yurdu ile Refahiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Öğrenci Yurdu'nda uygulanan proje kapsamında, her gün fazla kalan yemekler özenle paketlenip, ihtiyaç sahibi komşu 45 eve götürülüyor.

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