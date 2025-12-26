Erzincan İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun'a Veda Töreni

Katılımcılar

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, vali yardımcıları ve birim amirleri, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İstinaf Üyeliğine atanan Erzincan İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun onuruna düzenlenen veda programına katıldı.

Vali Aydoğdu'nun Mesajı

Programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, İlker Dolgun'un Erzincan İdare Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca kente sunduğu başarılı ve özverili hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

