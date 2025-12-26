DOLAR
Erzincan İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun'a Veda Töreni

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İstinaf Üyeliği'ne atanan İlker Dolgun için Erzincan'da veda programı düzenlendi; Vali Hamza Aydoğdu teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 06:49
Katılımcılar

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, vali yardımcıları ve birim amirleri, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İstinaf Üyeliğine atanan Erzincan İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun onuruna düzenlenen veda programına katıldı.

Vali Aydoğdu'nun Mesajı

Programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, İlker Dolgun'un Erzincan İdare Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca kente sunduğu başarılı ve özverili hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

