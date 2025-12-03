Erzincan Valisi Aydoğdu, Dünya Engelliler Günü'nde Özel Bireyleri Ağırladı

3 Aralık'ta makam ziyaretinde samimi buluşma

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler Alparslan Baş, Emre Dal ve Ayşe Kader Yavuz ile ailelerini makamında ağırladı.

Ziyarette misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti ve onların taleplerini dinledi.

Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmanın kamu kurumlarının öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Aydoğdu, Bu önemli gün, kalplerdeki duvarları yıkmak ve toplumsal farkındalığı artırmak için bir çağrıdır.

Ziyaret, hem farkındalık yaratma hem de özel bireylerle doğrudan iletişim kurma amacı taşıyan samimi bir buluşma olarak kaydedildi.

VALİ AYDOĞDU, DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE ÖZEL BİREYLERİ AĞIRLADI