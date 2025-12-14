Erzurum'da 112 Farkındalığı: Tatbikat İlkokulu Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Öğrencilere 'Acil Durumda Tek Numara112' eğitimi verildi

Erzurum'da çocuklara 112 farkındalığını aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Tatbikat İlkokulu öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, öğrencilere acil durumlarda 'Acil Durumda Tek Numara112' anlayışının önemi anlatıldı; uygulamalı tanıtım ve bilgilendirme gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında öğrencilerimize, acil durumlarda tek numara 112 kullanımı hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapıldı. Duyarlılıkları ve ilgileri için öğrencilerimize teşekkür ederiz" denildi.

Etkinlik, hem çocuklarda hem toplum genelinde acil durum bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

