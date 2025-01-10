Erzurum'da 13 Yılda Faili Meçhul Cinayet Yok!

Erzurum’da 13 Yıldır Faili Meçhul Cinayet Yok

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki asayiş durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde düzenlenen basın toplantısında, 2012'den itibaren ilde hiç faili meçhul cinayet olmadığını belirten Çiftçi, kolluk kuvvetlerinin kasten öldürme olaylarının tamamını başarıyla aydınlattığını ifade etti.

Asayiş Olaylarında Önemli Artış

Vali Çiftçi, Erzurum'un 2023-2024 yılı emniyet ve asayiş verilerini karşılaştırdı. 2023’te 16.050, 2024’te ise 16.775 asayiş olayı meydana geldiğini ve bu durumun %4,5’lik bir artış gösterdiğini aktardı. Aydınlatma oranlarının da etkileyici bir düzeyde olduğunu vurguladı; 2023’te %96,4 olan bu oran, 2024’te %99,5’e yükseldi.

Suç Oranlarında Dikkat Çekici Düşüş

Kişilere karşı işlenen suçların sayısındaki değişimi de değerlendiren Çiftçi, 2023’te 5.493, 2024’te ise 5.468 suç kaydedildiğini belirtti. 2023’te %98,7 olan aydınlatma oranı, 2024’te %99,9’a ulaşarak kişilere karşı işlenen suçların hemen hepsinin aydınlatıldığını gösteriyor. 2024’te ilde hiç oto hırsızlığı ve kapkaç olayı yaşanmadığı da Çiftçi’nin önemli duyurularından biri oldu.

Ruhsatsız Silahlara Yönelik Mücadele

2024 yılında ruhsatsız silahlarla mücadelede ele geçirilen silah sayısında %23,4 artış görüldü. Çiftçi, yerel halkın huzuru için gösterilen çabaların artırılacağını belirtti.

Narkotik Suçlarla Mücadele

Narkotik suçlarla mücadelede Erzurum'un orta riskli grup seviyesinde yer aldığını ifade eden Çiftçi, tedbirlerin artırılacağını ve 2025 hedeflerinin göz önünde bulundurulacağını söyledi.

Terörle Mücadele Çalışmaları

2023 yılında 92 terör olayı yaşandığını ve 1.063 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Çiftçi, 2024’te yaşanan 121 olayda 188 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Program, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 13 yıldır faili meçhul cinayet olmadığını ve kolluk kuvvetlerinin kasten öldürme olaylarının tamamını aydınlattığını söyledi. Vali Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Palandöken Dağı'ndaki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 13 yıldır faili meçhul cinayet olmadığını ve kolluk kuvvetlerinin kasten öldürme olaylarının tamamını aydınlattığını söyledi. Vali Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Palandöken Dağı'ndaki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.