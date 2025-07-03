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Erzurum'da 2.500 Çocuk Yaz Spor Okulları ile Yazı Karşıladı

Erzurum'da 2.500 çocuk yaz sporlarını 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla kutladı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 09:39
Erzurum'da 2.500 Çocuk Yaz Spor Okulları ile Yazı Karşıladı

Erzurum'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Erzurum, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları" açılış etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu yıl yaklaşık 2.500 çocuk, yaz tatillerini sporla değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Açılış Programı Renkli Geçti

Açılış etkinliği, Yakutiye ilçesindeki Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi. "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla düzenlenen programda, çocuklar 30 branşta çeşitli gösteriler sundu ve ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, katılımcıların spor yapma isteğini artırdı.

Protokol Üyeleri Etkinlikte Bulundu

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer ve diğer kurum müdürleri kadrosu katıldı. Protokol üyeleri, çocukların spor dallarındaki stantlarını ziyaret ederek destek verdiler.

Çeşitli Etkinliklerle Eğlence Dolu Gün

Açılış programı, çeşitli etkinlikler ve konserlerle sona erdi. Bu yaz, Erzurum'daki çocuklar sporla dolu günlere hazırlanıyor.

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları"nın...

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları"nın açılışı 2 bin 500 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları"nın...

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları"nın açılışı 2 bin 500 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

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