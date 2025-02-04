Erzurum'da 3 Bin Rakımda Kışa Renk Katan Rafting Yarışı

Rafting Yarışı Palandöken'de Gerçekleşti

Erzurum'un ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nde kış sporlarına yeni bir soluk getirmek ve kış turizmini çeşitlendirmek amacıyla düzenlenen "Erzurum Valiliği 1. Geleneksel Macera Team Kurumlararası Bot Rafting Yarışması", 3 bin rakımda gerçekleştirildi.

Yarışmaya 17 Kurum Katıldı

Etkinlik, Erzurum Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Macera Off-Road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edildi. Yarışmaya, toplamda 17 farklı kurum katılım gösterdi.

Soğuk Havada Rafting Keyfi

Yarışmanın yapıldığı pistte sıcaklık, sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Katılımcılar, yaklaşık 300 metrelik parkurda kar üstünde botlarla kürek çekerek zorlu bir mücadele sergiledi.

Başarılı Takımlar Ödüllendirildi

Yarışmanın sonunda birinci olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ikinciliği Orman Bölge Müdürlüğü, üçüncülüğü ise Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü elde etti.

Vali Çiftçi'den Açıklama

Vali Mustafa Çiftçi, düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, "İlk yarışmayı kendimiz yaptık ve bundan sonraki organizasyonların da nefes kesici mücadelelere sahne olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Çiftçi, Erzurum'un kış sporları açısından yalnızca klasik etkinlikler ile sınırlı olmadığını, kar raftingini ve diğer yenilikçi etkinlikleri de bünyesinde barındırdığını vurguladı.

Macera ve Adrenalin Daveti

Erzurum Macera Off-Road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, Palandöken'de düzenlenen etkinlikle hem kış sporlarına farklı boyutlar katmayı hem de bölgeye daha fazla turist çekmeyi amaçladıklarını ifade etti. Toptaş, "3 bin rakımda rafting, off-road ve kar safarisi gibi etkinliklerin yapılabileceğini göstermeyi hedefliyoruz" dedi.

Katılımcılar, yaklaşık 300 metrelik parkuru yaklaşık 3 dakikada tamamlayarak büyük bir heyecan yaşadılar. Tüm kış sporları tutkunlarını bu eşsiz deneyimi yaşamak için Erzurum'a bekliyoruz.

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nin 3 bin rakımlı pistinde "Erzurum Valiliği 1. Geleneksel Macera Team Kurumlararası Bot Rafting Yarışması" düzenlendi. Kayak merkezinde Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Macera Off-Road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe 17 kurum katıldı. Merkezin 3 bin rakımlı pist alanında sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü havada bir araya gelen yarışmacılar, yaklaşık 300 metrelik parkurda kar üstünde botlarla kürek çekti.

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nin 3 bin rakımlı pistinde "Erzurum Valiliği 1. Geleneksel Macera Team Kurumlararası Bot Rafting Yarışması" düzenlendi. Kayak merkezinde Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Macera Off-Road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe 17 kurum katıldı. Merkezin 3 bin rakımlı pist alanında sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü havada bir araya gelen yarışmacılar, yaklaşık 300 metrelik parkurda kar üstünde botlarla kürek çekti.