Erzurum'da 4 Yılda 42 Bin Çocuğa Yüzme Eğitimi

Erzurum'da Yüzme Eğitimi Projesi

Erzurum, Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 4 yıllık yüzme eğitimi projesi ile 42 bin çocuğa yüzme öğretti. Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi", 2020 yılından bu yana 6-14 yaş aralığındaki çocuklara büyük bir katkı sağladı.

Yüksek İrtifalı Eğitim İmkanları

Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki havuz, çocuklar için deneyimli eğitmenler eşliğinde haftada 6 gün yüzme eğitimi sunuyor. Proje sayesinde çocuklar hem iyi birer yüzücü olma fırsatı buluyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Son 4 yılda Türkiye'den ve 64 farklı ülkeden yüzücüler, bu havuzda eğitim aldı.

Yüzme Eğitimi ve Sosyal Gelişim

Proje süresince yaz tatilinde 3200 çocuk kurs alırken, okulların açılmasıyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, havuzun yalnızca çocuklara değil, ayrıca profesyonel sporculara da hizmet vereceğini belirtti.

Velilerin Görüşleri

Yüzme kursuna katılan öğrencilerin velileri de eğitimin olumlu etkilerinden bahsediyor. Rıdvan Yıldırım, kızının daha önce yüzme bilmediğini ancak projeyle önemli bir gelişim gösterdiğini dile getirdi. Yıldırım, "Kızım çok mutlu ve yüzmeyi öğreniyor. Hocalar çocuklara çok iyi yaklaşım gösteriyor" sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Gelecek Planları

Erzurum'daki havuzun geniş kapasiteleri sayesinde 15 Eylül'den itibaren yeni programlarla tüm gençlere ve çocuklara hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Ayrıca, elit seviyedeki sporcular için özel antrenman saatleri de düzenlenecek. Bu çerçevede, 10 kulvar olması, antrenman yoğunluğunu rahat bir şekilde yönetmeye olanak tanıyacak.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.