Erzurum'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Protokolü İmzalandı

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında, 60+ Tazelenme Üniversitesi programını hayata geçirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı.

ETÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, programın amacı; 60 yaş ve üzeri bireylerin sosyal hayatta daha aktif rol alarak, yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılımını artırmak olarak belirlendi. İşbirliği protokolü töreni, Erzurum Kongre Binası'nda gerçekleştirildi ve Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katılımcılar arasında yer aldı.

İmzalanan protokolün kapsamı ise oldukça geniş. Erzurum Valiliği, programın kamu kuruluşlarıyla olan koordinasyonunu sağlayacak. Ayrıca, finansal destek kaynaklarına rehberlik edecek ve yaşlı bireylerin programa katılımını teşvik edecek.

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, katılımcılara ulaşım, sosyal tesis kullanımı ve lojistik destek sunacak. Belediye, sahip olduğu tesisleri eğitim faaliyetlerine uygun hale getirerek programın etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak. Ayrıca, eğitim ve sosyal etkinlikleri tanıtmakla da görevli olacak.

ETÜ ise akademik içeriklerin hazırlanması, ders ve seminerlerin düzenlenmesi, eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve üniversite olanaklarının katılımcılara tahsisi gibi önemli sorumlulukları üstlenecek.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi" programının oluşturulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolü törenine, Vali Mustafa Çiftçi (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (solda) ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (sağda) katıldı.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi" programının oluşturulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolü törenine, Vali Mustafa Çiftçi (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (solda) ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (sağda) katıldı.