Erzurum'da 70 Yaşındaki Eczacı Evinde Ölü Bulundu

Erzurum'da Trajik Olay: Eczacı Evinde Bulundu
Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki eczacı Nurittin Yıldız, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Yıldız'dan üç gündür haber alınamıyordu. Eczacının iş yerindeki arkadaşları, merak edip Yıldız'ın Rabiana Mahallesi Ali Ravi Caddesi'ndeki evine geldi. Burada Yıldız'ın yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eczacının hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Yıldız'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacak.
Erzurum'da 70 yaşındaki eczacı Nurittin Yıldız, Rabiana Mahallesi Ali Ravi Caddesi'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erzurum'da 70 yaşındaki eczacı Nurittin Yıldız, Rabiana Mahallesi Ali Ravi Caddesi'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.