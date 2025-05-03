Erzurum'da 77 Hafta Süren Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Yürüdü

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu zulme dikkat çekmek amacıyla 77. haftalarını doldurdukları sessiz yürüyüş düzenledi.

Kent merkezinde yer alan Lala Mustafa Paşa Cami önünde toplanan doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüyüş yaptı.

77 Haftadır Zulme Dikkat Çekiyorlar

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Esra Ceren Karaoğlu, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, 77 haftadır sessiz eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Karaoğlu, zulmün her türlüsüne karşı olduklarını ifade ederek, "Özellikle çocuklara karşı açılan bir savaş varken hayatın olağan akışında devam etmesinin mümkün olmadığını" vurguladı.

7 Ekim tarihinden bu yana 574 gün geçtiğini belirten Karaoğlu, bu süre zarfında Filistin'deki zulmün artarak devam ettiğini, işgalci siyonist topluluğun çocuklar üzerinde bombaları sıkça kullandığını ifade etti.

Yardım Girişi Engelleniyor

Karaoğlu, Filistinlilerin sadece bombalarla değil, aynı zamanda açlık nedeniyle de hayatlarını kaybettiğine dikkat çekti. Gazze'ye yönelik yardım girişlerinin İsrail tarafından engellendiğine vurgu yaparak, Birleşmiş Milletler'in ablukanın giderek derinleştiğini aktardığını söyledi.

Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana 53'ten fazla çocuğun yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini dile getirdi. İHH'nın 12 farklı ülkeden topladığı 5 bin 500 ton insani yardım malzemesinin, özgürlük filo gemileri ile Filistin'e ulaşması için yola çıktığını ancak bu geminin uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

İsrail'e Karşı Boykot Çağrısı

Karaoğlu, İsrail'e karşı rahatsızlık verecek her tür eylemin yapılması gerektiğini belirterek, bu bağlamda İsrail'in can damarı olan markaların boykot edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.