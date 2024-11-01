Erzurum'da 80 Kilo Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu
Son günlerde artan uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Erzurum'da önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, toplam 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan Şahıslar Tutuklandı
Operasyon sırasında gözaltına alınan 2 zanlının, emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildiği ve ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldığı ifade edildi.
Uyuşturucu ile Mücadele Sürecek
Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, toplumu bu zararlı maddelerden koruma çabalarına devam edeceklerini belirtti.
Erzurum'da ele geçirilen 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucuya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.