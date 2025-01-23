Erzurum'da Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonunda 83 Tutuklama

Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Soruşturması

Erzurum'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 83 zanlı tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bu operasyon, 26 ilde düzenlendi.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda, şüphelilerin yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerlerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle araç kiralama, kasko, sigorta bedeli ve kaparo adı altında mağdurlardan para toplandı.

Banka Hesaplarındaki Hareketlilik

Ekipler, şüphelilerin banka hesaplarında 290 milyon 506 bin 967 lira tutarında hareketlilik belirledi. Erzurum merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda, İstanbul, İzmir, Aydın, Ankara, Gaziantep, Mersin gibi illerde de birçok adrese baskın düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, dijital materyallerin yanı sıra 5 ruhsatsız tabanca ve sayısız fişek de ele geçirildi. Ayrıca, başkalarına ait banka ve kredi kartları ile kullanıma hazır sim kartlar da bulundu.

Adli Süreç

Toplamda 96 şüpheli gözaltına alınırken, Erzurum'daki emniyet işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan sanıklardan 83'ü tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.