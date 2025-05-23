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Erzurum'da Asfalt Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde asfalt üretim tesisindeki patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 18:41
Erzurum'da Asfalt Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum Asfalt Tesisinde Trajik Patlama

Erzurum'un Pasinler ilçesinde yer alan asfalt üretim tesisinde dün meydana gelen patlama, işçi güvenliği açısından büyük bir tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Olay sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti ve 1 işçi ağır yaralandı.

Olayın Gelişimi

Patlama ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Tesisin içinde gerçekleşen olayda, tankın üzerinde kaynak yapıldığı esnada patlama meydana geldiği bildirildi.

Vali Çiftçi'den Açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tesiste tankın üzerinde kaynak yapılırken patlama oluyor. 1 işçimiz vefat etti, 1'i de yaralandı" ifadelerini kullandı. Olayın detayları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1...

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1...

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

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