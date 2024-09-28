Erzurum'da Atatürk Büstüne Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nda bulunan Atatürk büstüne zarar veren kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Bahçede bulunan Atatürk büstüne hasar verilmesi üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu. Hızla harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili olarak Y.E. (39) isimli şüpheliyi tespit etti.

Şüpheli, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bir araç içinde yakalandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.E., işlemlerin ardından emniyete götürüldü ve adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Y.E.'nin, okul bahçesindeki Atatürk büstü olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı araştırmasının ardından emniyete götürüldü.