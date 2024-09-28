DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.241.491,79 0,35%

Erzurum'da Atatürk Büstüne Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

Palandöken'de bir ortaokuldaki Atatürk büstüne zarar veren kişi tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:14
Erzurum'da Atatürk Büstüne Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da Atatürk Büstüne Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nda bulunan Atatürk büstüne zarar veren kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Bahçede bulunan Atatürk büstüne hasar verilmesi üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu. Hızla harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili olarak Y.E. (39) isimli şüpheliyi tespit etti.

Şüpheli, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bir araç içinde yakalandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.E., işlemlerin ardından emniyete götürüldü ve adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Y.E.'nin, okul bahçesindeki Atatürk büstü olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı araştırmasının ardından emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-PAOK Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı
2
Bursa'da Deniz Otobüsünde Adam Cesedi Bulundu
3
Küçükçekmece'de Bilim Şenliği Coşkusu
4
İstanbul'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor
5
Kahramanmaraş'ta 103 Yıllık Top Mermisi Bulundu
6
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kastamonu'da Kur'an Kursu Temelini Attı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yatırım Danışma Konseyi Toplantısındaki Vurguları

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek