Erzurum'da Bilim ve Kültür Sohbeti Etkinliği Gerçekleştirildi

Erzurum'da Bilim ve Kültür Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Erzurum'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Cahit Arf Halk Buluşmaları 1 Bilim ve Kültür Sohbeti" etkinliği, bilim adamları ve vatandaşları buluşturdu.

Kültür ve Bilim Bir Arada

Temelli Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kültür sohbetleri, aşık atışmaları, kahvehane geleneği, yatsılık ikramı ve Erzurum şekeri ile soğuk suyla demleme çay gibi aktivitelere yer verildi.

Etkinliğin Moderatörü ve Konuşmaları

Etkinlik, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem moderatörlüğünde yapıldı. Prof. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü, Erzurum'daki kahvehaneler ve aşık kahvehane geleneği üzerine konuşurken, Doç. Dr. Ozan Gülüm Aşıkların İzinde Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrası, Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan Erzurum'un hatıralarındaki bellek mekanlar, Doç. Dr. Tuba Türkmendağ Erzurum'un kültürel mirası, Dr. Öğr. Üyesi Zühal Aksakallı Bayraktar Erzurum gastronomik mirası ve Öğr. Gör. Rahmi Karadabağ geçmişten günümüze Temelli Kıraathanesi hakkında bilgi verdiler.

Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Bayraktar'dan Açıklamalar

Etkinlik ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar, programın YÖK tarafından organize edilen "Bilim Kafe" etkinliği olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinde 150'den fazla üniversitede düzenlenen etkinliklerin farklı temalarla yapıldığını vurguladı. İlk etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ve bu süreçte halkla bilimsel bilgileri bir araya getirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Toplumsal Geri Dönüşler Olumlu

Etkinlikte, tarihi, edebiyat, gastronomi gibi konuların ele alındığını ifade eden Bayraktar, katılımcılara yöresel yatsılık ikramında bulunarak, toplumsal geri dönüşlerin oldukça tatminkar olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Erzurum'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen Bilim Kafe etkinliği kapsamında "Cahit Arf Halk Buluşmaları 1 Bilim ve Kültür Sohbeti" programı gerçekleştirildi.

Erzurum'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen Bilim Kafe etkinliği kapsamında "Cahit Arf Halk Buluşmaları 1 Bilim ve Kültür Sohbeti" programı gerçekleştirildi.